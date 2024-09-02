Литвинов: «Если уходить из «Спартака», то только в Европу»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном уходе из столичного клуба.

«Я многим говорил уже, что если уходить, то рассматривать надо только Европу. Я в «Спартаке» сейчас, доволен», — приводит слова Литвинова портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 23-летний футболист появился на поле в пяти играх Российской премьер-лиги и получил одну желтую карточку.

Трудовое соглашение Литвинова со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

15 сентября «Спартак» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».

Руслан Литвинов рассказал, что бы ответил на предложение перейти в «Зенит»