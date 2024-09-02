Руслан Литвинов рассказал, что бы ответил на предложение перейти в «Зенит»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном трансфере в «Зенит».

«Интерес «Зенита»? Не знаю. Мне лично никто не звонил. Что, если бы вышли на меня? Сказал бы — ребята, я в «Спартаке» сейчас», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

23-летний Литвинов является воспитанником московского «Спартака». В текущем сезоне он появился на поле в семи матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Литвинова в пять миллионов евро.