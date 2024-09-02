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Игрок «Спартака» высказался о прощании Соболева с командой

02 Сентября 2024 • 15:07 Комментировать

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о прощании нападающего Александра Соболева с командой. Как известно, на прошлой неделе футболист перебрался в питерский «Зенит».

«Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдёт. Спокойно отреагировал», - цитирует Литвинова «РБ Спорт».

По словам Литвинова, выбор Соболева в пользу перехода в «Зенит» его не рассердил, ведь каждый человек сам принимает решение. Литвинов пожелал Соболеву удачи в дальнейшей карьере.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 15 сентября – против махачкалинского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
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