Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент уверен, что Кривцов будет играть в Англии

02 Сентября 2024 • 15:05 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
14.09 19:00

Младен Гргич, агент хавбека «Краснодара» Никиты Кривцова, поделился мнением об игре своего подопечного.

«Никита — один из лучших в России, это сто процентов. И тренер должен его использовать на хорошей позиции, хотя не мне говорить за тренера. Я уверен, что Кривцов будет играть в Англии», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор игрока с «быками» рассчитан до 2029 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Кривцова в три с половиной миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов Младен Гргич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Сентября
14:39
Агкацев рассказал, за счёт чего «Краснодар» выдал беспроигрышную серию
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Спортивные новости
Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Леклер стал победителем Гран-при Италии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
15:12 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов рассказал, что бы ответил на предложение перейти в «Зенит»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» высказался о прощании Соболева с командой
15:05 · Россия. Премьер-лига
Агент уверен, что Кривцов будет играть в Англии
14:59 · Россия. Премьер-лига
Зарплата Соболева в «Зените» ниже, чем в «Спартаке» - источник
14:39 · Россия. Премьер-лига
Агкацев рассказал, за счёт чего «Краснодар» выдал беспроигрышную серию
14:20 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: «Соболев превосходит Кассьерру в наглости»
14:20 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» ведёт переговоры по защитнику «Лорьяна» - он уже играл в РПЛ
14:10 · Россия. Премьер-лига
Евсеев ответил, кто навяжет борьбу «Зениту»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин разочарован от старта «Крыльев Советов»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Появились новые данные о зарплате Соболева в «Зените»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили связывает ошибки Лантратова с Европой
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился о новом трансфере
13:21 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился мнением о матче «Краснодара» и «Локомотива»
13:12 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хотел подписать камерунца Это’О
12:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин отреагировал на неудачную игру Лантратова
12:56 · Россия. Премьер-лига
Ньямси: «Нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча» эксклюзив
12:51 · Россия. Премьер-лига
Семшов прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Медведев высказался о нападающем «Зенита» Сергееве
12:36 · Россия. Премьер-лига
Шипицин: «Краснодар» додавил бы «Локомотив» и без ошибок Лантратова» эксклюзив
12:34 · Россия. Премьер-лига
Сперцян ответил на критику «Краснодара» в начале сезона
12:27 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин объяснил провал «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич может вернуться в РПЛ - назван клуб
12:16 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал лучших тренеров первых 7 туров РПЛ
12:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» предположил, почему в «Зените» мог возникнуть конфликт по теме Соболева эксклюзив
Все новости
Рекомендуем