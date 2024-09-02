Агент уверен, что Кривцов будет играть в Англии

Младен Гргич, агент хавбека «Краснодара» Никиты Кривцова, поделился мнением об игре своего подопечного.

«Никита — один из лучших в России, это сто процентов. И тренер должен его использовать на хорошей позиции, хотя не мне говорить за тренера. Я уверен, что Кривцов будет играть в Англии», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор игрока с «быками» рассчитан до 2029 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Кривцова в три с половиной миллиона евро.