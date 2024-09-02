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В тренерском штабе «Зенита» считают Соболева одним из лучших нападающих России

02 Сентября 2024 • 15:20 Комментировать
Пари НН
0:3
Зенит

Покупка нападающего Александра Соболева позволит «Зениту» разнообразить игру в атаке, считает тренер петербургского клуба Виллиам де Оливейра.

«Одна из причин – Соболев добавит конкуренции, он один из лучших нападающих России, – цитирует бразильского специалиста «Чемпионат».

30 августа нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев перешел в петербургский «Зенит». 27-летний футболист выступал за «красно-белых» с 2020 года, ранее он играл в составе самарских «Крыльев Советов».

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