Зарплата Соболева в «Зените» ниже, чем в «Спартаке» - источник

Нападающий Александр Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». Переговоры между клубами получились сложными и затяжными.

Как сообщает «РБ Спорт», информация о зарплате Соболева не соответствует действительности. По данным источника, на самом деле форвард будет зарабатывать в «Зените» 2 миллиона евро в год с учётом бонусов, а не 3. Это меньше, чем Александр получал в «Спартаке».

Отмечается, что Соболев пошёл на снижение зарплаты, поскольку «Спартак» отказывался продать форварда за 8 миллионов евро. Согласие форварда на понижение оклада позволило компенсировать разницу между изначальной суммой трансфера и итоговой.