Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна мог покинуть московское «Динамо» в текущее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», несколько бразильских клубов выходили на 33-летнего игрока, однако «Динамо» отказалось вести переговоры. При этом речи о продлении контракта, который заканчивается в следующем году, пока нет.

Напомним, Бальбуэна выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Бальбуэны составляет три миллиона евро.