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Деменко: «Конечно, «Локомотив» будет бороться за первое место» эксклюзив

02 Сентября 2024 • 14:44 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Краснодар

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал причину крупного поражения «Локомотива» от «Краснодара».

- Михаил Галактионов после поражения от «Краснодара» сказал, что этот матч можно охарактеризовать словами, что это был не наш день. Вы согласны с таким определением или все-таки есть объективные причины поражения? 

- Причина в том, что Лантратов допустил ошибки и в первом моменте, когда выпустил мяч из рук, и во втором эпизоде, который привел к пенальти. Почему так случилось - это другой вопрос. Была борьба. Ему было сложно. Но эти индивидуальные ошибки и привели к поражению «железнодорожников». Жаль, потому что матч был очень важным для «Локомотива». Но мы видели как тот же «Зенит» терял очки, когда необходимо было побеждать. Тем более с не самыми топовыми соперниками. А «Локомотив» хотел перед своими болельщиками показать, на что способен, поэтому возобладали эмоции. Что касается «Краснодара», команда не очень хорошо стартовала и пытается сделать все, чтобы продолжить борьбу за чемпионство.

- Южане к этому готовы, и будет вообще эта борьба?

- Если брать последние матчи, мы видим, что даже с «Зенитом» можно играть. Если действовать с питерцами от обороны, то они сталкиваются с проблемами. Да и «Краснодару» тоже легче играть с клубами, которые не запираются в своей штрафной.  

- Возвращаясь к ошибкам Лантратова, чем можно объяснить такие ляпы опытного голкипера?

- Зачастую подобное в футболе бывает у каждого. Просто вратарь – это последняя стадия. Его ошибки особенно заметны.

- Так или иначе, «Зенит» снова вернулся на первую строчку. Шансы минимальные на то, что он скоро снова ее потеряет?

- Следующая встреча у команды Семака с ЦСКА, а с такими соперниками «Зениту» проще играть, нежели с оборонительными командами. Мы это видели в нынешнем сезоне, поэтому все возможно.  

- Какими видите перспективы «Локомотива» в чемпионской гонке?

- Команда интересная. Сформировался хороший коллектив. Но любой клуб нуждается в укреплении. А в целом, конечно, «железнодорожники» будут бороться за первое место. С «Краснодаром» план не сработал. Посмотрим, что будет дальше. 

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- Самый дорогой игрок «железнодорожников» Сергей Пиняев сейчас играет не регулярно. В чем видите его проблемы?

- Думаю, пока физическое состояние у него не самое лучшее, поэтому он набирает кондиции.

Елена Григорьевская

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