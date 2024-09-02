Агкацев рассказал, за счёт чего «Краснодар» выдал беспроигрышную серию

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, за счёт чего клуб выдал беспроигрышную серию на старте нового сезона.

— На мой взгляд, такого результата удалось добиться за счет усердных тренировок и максимальной самоотдачи от всех ребят на поле, — приводит слова Агкацева Legalbet.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Агкацев принял участие в семи матчах, в которых пропустил три гола и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

По итогам семи сыгранных матчей «Краснодар» находится на второй позиции в РПЛ, имея в копилке 15 зачетных баллов.

В следующем туре «быки» примут на своем поле «Ростов».