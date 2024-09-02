Александр Горшков: «Соболев превосходит Кассьерру в наглости»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о форвардах петербургского клуба Александре Соболеве и Матео Кассьерре.

Эксперт считает, что Соболев и Кассьерра очень похожи, но все же между ними есть отличия.

«Соболев превосходит Кассьерру в наглости, в каких-то эпизодах он выглядит более заряженным, может, в борьбе в штрафной площади. Еще он более мотивированный и напористый», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Напомним, в текущее трансферное окно Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака». По данным СМИ, сумма сделки составила десять миллионов евро.

После семи туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ.