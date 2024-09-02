«Локомотив» ведёт переговоры по защитнику «Лорьяна» - он уже играл в РПЛ

«Локомотив» продолжает работу по усилению своего состава. На радаре московского клуба находится центральный защитник Монтассар Тальби, который представляет французский «Лорьян».

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, в настоящий момент «Локомотив» ведёт переговоры по 26-летнему Тальби.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Монтассара Тальби в 7 миллионов евро. В 2021-2022 годах Тальби уже выступал в Российской премьер-лиге за казанский «Рубин».

Добавим, что на текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.