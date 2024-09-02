Эштреков рассказал о том, что повлияло на разгромное поражение «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в лидерской гонке, а также о разгромном поражении от «Краснодара».

- Галактионов после игры с «Краснодаром» сказал, что можно этот матч охарактеризовать словами - это был не наш день. Вы согласны с таким определением или все-таки есть объективные причины поражения?

- Действительно бывают такие дни и матчи. Ничего страшного не случилось. Конечно, обидно, что команда потеряла первое место. А на игру хозяев повлияли их собственные ошибки. Имею в виду Лантратова. А так, ничего особенного соперник не показал. Игра была равная. Но в футболе бывают такие моменты, и вчера он случился с «Локомотивом».

- Лантратов допустил две результативные ошибки в этом матче. Чем это можно объяснить?

- Об удивлении я бы не стал говорить. До этого матча Лантратов все игры провел хорошо, и много раз выручал. Ему надо постараться все это переварить. Это не молодой вратарь, он должен понимать, что такие ошибки бывают. Нельзя все сваливать на одного футболиста. Тренерский штаб и ребята в команде должны его поддержать.

- Самый дорогой футболист команды Пиняев сейчас играет не регулярно. В чем видите его проблемы?

- Это надо спрашивать у тренерского штаба, потому что есть тренировочный процесс, в ходе которого просматривается каждый футболист на предмет участия в ближайшем матче. Есть решения главного тренера, который выбирает состав, исходя из многих критериев. Выбор у Галактионова имеется, и он отдает предпочтение тем, кого считает лучше готовым на данный момент.

- Соперники «Локомотива» по РПЛ: «Динамо», «Спартак» и другие - доукомплектовали составы качественными футболистами. «Железнодорожники» в этом нуждаются?

- Аховой ситуации нет, но, конечно, было бы желательно усилить одну – две позиции. Это не помешало бы. Руководство об этом знает.

- Какими видите перспективы «Локомотива» в чемпионской гонке? Команда способна решать такие задачи имеющимся составом?

- Не нужно так сразу заявлять про чемпионскую гонку. Состав молодой, играют свои воспитанники. Им надо пройти определенный путь, набраться опыта. Нет смысла требовать от них решения таких задач прямо сейчас. Надо стараться выдерживать курс, который в клубе сейчас взяли, стараться двигаться поступательно и набираться опыта. Понятно, что цель бороться за высокие места должны быть, но как это будет выглядеть? Если брать составы «Зенита», «Спартака», «Динамо», то эти клубы идут другим путем. А «Локомотив» возлагает надежды на свою молодежь.

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- А что скажете о перспективах «Краснодара»? Готовы ли южане к первому месту?

- Прошло только семь матчей, поэтому серьезные выводы делать пока рано. Но начали сезон южане немного неудачно. Потом начались победы, и сейчас команда поднялась на верхние строчки в таблице. Значит, «Краснодар» сделал какие-то выводы, и идет в правильном направлении. Команда явно прибавляет.

Елена Григорьевская