Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эштреков рассказал о том, что повлияло на разгромное поражение «Локомотива» эксклюзив

02 Сентября 2024 • 14:19 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Краснодар

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в лидерской гонке, а также о разгромном поражении от «Краснодара».  

- Галактионов после игры с «Краснодаром» сказал, что можно этот матч охарактеризовать словами - это был не наш день. Вы согласны с таким определением или все-таки есть объективные причины поражения?

- Действительно бывают такие дни и матчи. Ничего страшного не случилось. Конечно, обидно, что команда потеряла первое место. А на игру хозяев повлияли их собственные ошибки. Имею в виду Лантратова. А так, ничего особенного соперник не показал. Игра была равная. Но в футболе бывают такие моменты, и вчера он случился с «Локомотивом».

- Лантратов допустил две результативные ошибки в этом матче. Чем это можно объяснить? 

- Об удивлении я бы не стал говорить. До этого матча Лантратов все игры провел хорошо, и много раз выручал. Ему надо постараться все это переварить. Это не молодой вратарь, он должен понимать, что такие ошибки бывают. Нельзя все сваливать на одного футболиста. Тренерский штаб и ребята в команде должны его поддержать.

- Самый дорогой футболист команды Пиняев сейчас играет не регулярно. В чем видите его проблемы?

- Это надо спрашивать у тренерского штаба, потому что есть тренировочный процесс, в ходе которого просматривается каждый футболист на предмет участия в ближайшем матче. Есть решения главного тренера, который выбирает состав, исходя из многих критериев. Выбор у Галактионова имеется, и он отдает предпочтение тем, кого считает лучше готовым на данный момент.

- Соперники «Локомотива» по РПЛ: «Динамо», «Спартак» и другие - доукомплектовали составы качественными футболистами. «Железнодорожники» в этом нуждаются?

- Аховой ситуации нет, но, конечно, было бы желательно усилить одну – две позиции. Это не помешало бы. Руководство об этом знает.

- Какими видите перспективы «Локомотива» в чемпионской гонке? Команда способна решать такие задачи имеющимся составом?

- Не нужно так сразу заявлять про чемпионскую гонку. Состав молодой, играют свои воспитанники. Им надо пройти определенный путь, набраться опыта. Нет смысла требовать от них решения таких задач прямо сейчас. Надо стараться выдерживать курс, который в клубе сейчас взяли, стараться двигаться поступательно и набираться опыта. Понятно, что цель бороться за высокие места должны быть, но как это будет выглядеть? Если брать составы «Зенита», «Спартака», «Динамо», то эти клубы идут другим путем. А «Локомотив» возлагает надежды на свою молодежь.  

Реклама


- А что скажете о перспективах «Краснодара»? Готовы ли южане к первому месту?

- Прошло только семь матчей, поэтому серьезные выводы делать пока рано. Но начали сезон южане немного неудачно. Потом начались победы, и сейчас команда поднялась на верхние строчки в таблице. Значит, «Краснодар» сделал какие-то выводы, и идет в правильном направлении. Команда явно прибавляет. 

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Владимир Эштреков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Сентября
14:44
Деменко: «Конечно, «Локомотив» будет бороться за первое место»
14:19
Эштреков рассказал о том, что повлияло на разгромное поражение «Локомотива»
13:31
Кавазашвили связывает ошибки Лантратова с Европой
13:21
Пономарёв поделился мнением о матче «Краснодара» и «Локомотива»
12:56
Ньямси: «Нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча»
12:52
Сулейманов рассказал о том, как повлияло на «Локомотив» лидерство в таблице РПЛ
12:51
Семшов прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»
12:36
Шипицин: «Краснодар» додавил бы «Локомотив» и без ошибок Лантратова»
09:00
Новая звезда «Зенита», скандал «Спартака» с пенальти и хандра Тюкавина 2
04:28
​Виктор Са: «Чемпионат с высокой конкуренцией»
01 Сентября
23:26
Мостовой: «Было очевидно, что «Локомотив» проиграет после такой серии» 1
23:00
Мусаев: «От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда»
22:53
Галактионов: «Лучше, чтобы один раз так игра сложилась, чем помногу 0:1, 0:1 и так далее»
22:48
Сперцян: «Одержали достаточно уверенную победу»
22:43
Кордоба - о пенальти: «Нечасто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу»
22:35
Галактионов объяснил замену Батракова в матче с «Краснодаром»
21:50
Впервые в 2024 году «Локомотив» не забил в матче РПЛ
21:45
«Краснодар» разгромил «Локомотив» в Москве, одержал шестую победу подряд и оставил «Зенит» во главе РПЛ 3
21:43
Форвард «Краснодара» Кордоба удалён в матче с «Локомотивом»
21:16
«Краснодар» громит «Локомотив» после гола Кордобы 2
20:38
«Краснодар» с пенальти забил второй гол в ворота «Локомотива»
20:34
Митрюшкин рассказал об адаптации в «Локомотиве»
19:35
Мусаев: «Хочется, чтобы качество игры повысилось, стабильность повысилась»
19:27
Галактионов объяснил перестановку в составе перед матчем с «Краснодаром»
19:16
Ринат Билялетдинов оценил работу Галактионова в «Локомотиве» 1
19:15
«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:36
«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очную битву
17:10
Борис Игнатьев ответил, в каком клубе РПЛ собрана лучшая молодёжь
15:42
Булыкин: Мне нравится, что делает «Локомотив»
14:03
Наумов рассказал, кто победит в матче «Локомотив» - «Краснодар»
12:07
«Локомотив» – «Краснодар»: Ориентировочные стартовые составы на центральный матч тура РПЛ
11:47
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
31 Августа
13:22
Булыкин предположил, какой футбол покажут «Локомотив» и «Краснодар»
12:45
Белоус: «Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу»
11:08
Павлюченко: «Локомотив» и «Краснодар» не определят победителя»
10:20
Милонов: «Дзюба никому не нужен»
09:54
Наумов: «В следующем году «Локомотив» способен побороться за чемпионство»
30 Августа
19:40
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
17:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар чемпионата России — 1 сентября 2024
15:30
Назначен судья на матч «Локомотив» - «Краснодар»
12:45
Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым
29 Августа
18:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Краснодар чемпионата России – 1 сентября 2024
14:37
Сулейманов: Хочу помочь «Локомотиву» закрепиться на первом месте в РПЛ
14:23
Сулейманов рассказал о советах от Дзюбы
14:15
Наумов: «Не дал бы ни одного процента на чемпионство «Локомотива»
10:39
Галактионов ответил на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локомотив»
28 Августа
15:17
Форвард «Краснодара» заявил, что команда могла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
14:38
«Локомотив» открывает таланты»: Губерниев похвалил Галактионова
10:55
Александр Мостовой признался, что его удивил «Локомотив»
26 Августа
17:03
Эштреков рассказал о перспективах «Локомотива» в борьбе за золото РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Спортивные новости
Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Леклер стал победителем Гран-при Италии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
15:07 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» высказался о прощании Соболева с командой
15:05 · Россия. Премьер-лига
Агент уверен, что Кривцов будет играть в Англии
14:59 · Россия. Премьер-лига
Зарплата Соболева в «Зените» ниже, чем в «Спартаке» - источник
14:39 · Россия. Премьер-лига
Агкацев рассказал, за счёт чего «Краснодар» выдал беспроигрышную серию
14:20 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: «Соболев превосходит Кассьерру в наглости»
14:20 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» ведёт переговоры по защитнику «Лорьяна» - он уже играл в РПЛ
14:10 · Россия. Премьер-лига
Евсеев ответил, кто навяжет борьбу «Зениту»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин разочарован от старта «Крыльев Советов»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Появились новые данные о зарплате Соболева в «Зените»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили связывает ошибки Лантратова с Европой
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился о новом трансфере
13:21 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился мнением о матче «Краснодара» и «Локомотива»
13:12 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хотел подписать камерунца Это’О
12:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин отреагировал на неудачную игру Лантратова
12:56 · Россия. Премьер-лига
Ньямси: «Нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча» эксклюзив
12:51 · Россия. Премьер-лига
Семшов прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Медведев высказался о нападающем «Зенита» Сергееве
12:36 · Россия. Премьер-лига
Шипицин: «Краснодар» додавил бы «Локомотив» и без ошибок Лантратова» эксклюзив
12:34 · Россия. Премьер-лига
Сперцян ответил на критику «Краснодара» в начале сезона
12:27 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин объяснил провал «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич может вернуться в РПЛ - назван клуб
12:16 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал лучших тренеров первых 7 туров РПЛ
12:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» предположил, почему в «Зените» мог возникнуть конфликт по теме Соболева эксклюзив
12:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ждёт наказание после матча с «Рубином»
Все новости
Рекомендуем