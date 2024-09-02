Евсеев ответил, кто навяжет борьбу «Зениту»

Бывший тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
По мнению эксперта, в этом сезоне «Зениту» составит конкуренцию не только «Краснодар».
— Московские клубы навяжут борьбу «Зениту». Я думаю, что все впереди, — приводит слова Евсеева портал «РБ Спорт».
По итогам семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков. Ближайшими преследователями «сине-бело-голубых» являются «Краснодар» и «Локомотив», в копилке которых по 15 баллов.
Напомним, действующий чемпион страны — «Зенит».
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