Евсеев ответил, кто навяжет борьбу «Зениту»

Бывший тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, в этом сезоне «Зениту» составит конкуренцию не только «Краснодар».

— Московские клубы навяжут борьбу «Зениту». Я думаю, что все впереди, — приводит слова Евсеева портал «РБ Спорт».

По итогам семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков. Ближайшими преследователями «сине-бело-голубых» являются «Краснодар» и «Локомотив», в копилке которых по 15 баллов.

Напомним, действующий чемпион страны — «Зенит».