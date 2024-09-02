Появились новые данные о зарплате Соболева в «Зените»

На прошлой неделе Александр Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». С официальным объявлением завершилась затяжная трансферная сага. Между тем, в прессе появилась новая информация о заработной плате нападающего в питерском клубе.

«По контракту с «Зенитом» Соболев будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон, с учётом бонусов – 3 миллиона. В «Спартаке» по последнему контракту у него было 2,4 миллиона», - сообщает «РИА Новости».

Ранее появлялась информация о том, что Соболев начнёт заниматься в общей группе «Зенита» в ближайшую среду.

Отметим, что следующий матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде.