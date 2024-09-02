Кавазашвили связывает ошибки Лантратова с Европой

В воскресенье «Локомотив» потерпел поражение от «Краснодара» на своём поле – 0:3. Голкипер московской команды Илья Лантратов допустил несколько грубых ошибок, что поспособствовало результату. Комментарий по поводу ошибок футболиста дал экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
По мнению Кавазашвили, вратари не должны участвовать в розыгрышах мяча, как это делают в европейских командах.
«Это подчёркивает то, о чём я уже давно говорю и пишу: оставьте вратарей в покое, как разыгрывающих в поле», - цитирует Кавазашвили Metaratings.
Кавазашвили считает, что тренеры должны отказаться от европейской манеры розыгрыша мяча через вратаря.
«Так делают многие вратари, но этого делать нельзя. Причём понять это нужно тренерам. Что они берут у Европы хорошего? Для вратаря это нехорошее», - сказал Кавазашвили.
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