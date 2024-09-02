Кавазашвили связывает ошибки Лантратова с Европой

В воскресенье «Локомотив» потерпел поражение от «Краснодара» на своём поле – 0:3. Голкипер московской команды Илья Лантратов допустил несколько грубых ошибок, что поспособствовало результату. Комментарий по поводу ошибок футболиста дал экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

По мнению Кавазашвили, вратари не должны участвовать в розыгрышах мяча, как это делают в европейских командах.

«Это подчёркивает то, о чём я уже давно говорю и пишу: оставьте вратарей в покое, как разыгрывающих в поле», - цитирует Кавазашвили Metaratings.

Кавазашвили считает, что тренеры должны отказаться от европейской манеры розыгрыша мяча через вратаря.