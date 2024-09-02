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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» договорился о новом трансфере

02 Сентября 2024 • 13:22 Комментировать

В составе «Локомотива» ожидается пополнение. Московский клуб договорился с «Ференцварошем» об аренде атакующего полузащитника Эдгара Севикяна. Об этом рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

Ранее в России Эдгар Севикян выступал за «Пари НН». В «Ференцварош» атакующий полузащитник перебрался в январе текущего года.

Отметим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Севикяна в 2 миллиона евро.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков в семи турах.

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Евро-Футбол.Ру,
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