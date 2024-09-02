Пономарёв поделился мнением о матче «Краснодара» и «Локомотива»

«Конечно, этот результат очень неожиданный. Но тут все вратарь испортил. Тем не менее игроки «Локомотива» всё-таки сопротивлялись, атаковали все время, но не получилось», - приводит его слова портал Rusfootball.info.

Бывший футболист Владимир Пономарёв разобрал центральную встречу седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

Пономарёв объяснил, что «Краснодар» достиг успеха в этом матче благодаря высокому прессингу, быстрой обработке и передвижению мяча. При этом эксперт отметил, что «Локомотив» «где-то» смотрелся предпочтительней и успехи команды «ещё впереди».

Так же он добавил: «Краснодар» же показал чересчур много борьбы, на каждом сантиметре. Считаю, что это неоправданно, мне такое как-то не очень нравится».