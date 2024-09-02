«Пари НН» хотел подписать камерунца Это’О

Полузащитник болгарского «Ботева» Джеймс Это'О отреагировал отказом на предложение российского клуба о переходе в «Пари НН», сообщает DSport.

Как стало известно, камерунец мечтает продолжить выступление в Болгарии, но в составе ЦСКА из Софии.

После семи туров чемпионата Болгарии «Ботев» занимает тринадцатое место в турнирной таблице. Что касается «Пари НН», то клуб из Нижнего Новгорода с шестью очками в активе идет пока на одиннадцатой строчке в Российской премьер-Лиге и пропустил уже пятнадцать мячей к седьмому туру, что является худшим показателем в чемпионате.

Сайт Transfermarkt оценивает 23-летнего воспитанника французского «Нанта» в 800 тысяч евро.