Нигматуллин отреагировал на неудачную игру Лантратова

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о неудачном выступлении вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче седьмого тура РПЛ с «Краснодаром».
«Он опытный вратарь. Не думаю, что его как-то подломила эйфория. Бывает, что у человека неудачный день и две ошибки оказались результативными. В следующих матчах всё будет в порядке», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».
Матч состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился крупным поражением «железнодорожников» со счетом 0:3. После этой неудачи подопечные Михаила Галактионова с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице.
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