Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин отреагировал на неудачную игру Лантратова

02 Сентября 2024 • 12:57 Комментировать

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о неудачном выступлении вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче седьмого тура РПЛ с «Краснодаром».

«Он опытный вратарь. Не думаю, что его как-то подломила эйфория. Бывает, что у человека неудачный день и две ошибки оказались результативными. В следующих матчах всё будет в порядке», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился крупным поражением «железнодорожников» со счетом 0:3. После этой неудачи подопечные Михаила Галактионова с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Руслан Нигматуллин Илья Лантратов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси В РФС сообщили о договорённости с УЕФА Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Спортивные новости
Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Леклер стал победителем Гран-при Италии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
12:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин отреагировал на неудачную игру Лантратова
12:56 · Россия. Премьер-лига
Ньямси: «Нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча» эксклюзив
12:51 · Россия. Премьер-лига
Семшов прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Медведев высказался о нападающем «Зенита» Сергееве
12:36 · Россия. Премьер-лига
Шипицин: «Краснодар» додавил бы «Локомотив» и без ошибок Лантратова» эксклюзив
12:34 · Россия. Премьер-лига
Сперцян ответил на критику «Краснодара» в начале сезона
12:27 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин объяснил провал «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич может вернуться в РПЛ - назван клуб
12:16 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал лучших тренеров первых 7 туров РПЛ
12:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» предположил, почему в «Зените» мог возникнуть конфликт по теме Соболева эксклюзив
12:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ждёт наказание после матча с «Рубином»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Отставка Адиева произошла неслучайно, это разочарование»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Андреев прокомментировал уход из «Оренбурга»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказался об удалении форварда «Краснодара» Кордобы
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» приняли решение по Андрееву
11:17 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, чем его удивляет «Локомотив»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Ньямси высказался о болельщиках «Локомотива»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Медведев сообщил, когда Соболев начнёт тренироваться в «Зените»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Тормена: «Краснодар» будет бороться за трофеи»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал большую ошибку «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Зенит» вернулся на своё законное место»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба прокомментировал переход Соболева в «Зенит»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Николичу нужно дать время в ЦСКА»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал урок, который «Спартак» получил от «Рубина»
Все новости
Рекомендуем