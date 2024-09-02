Ньямси: «Нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромном поражении от «Краснодара» в матче седьмого тура РПЛ.

- Чем можно объяснить такой провал в матче с «Краснодаром»?

- Вы сами видели, что у «Краснодара» особо не было моментов. Но они воспользовались тем, что было, и забили. А у нас наоборот – возможностей забить было много, но ни один эпизод не завершился голом. Нам нужно учиться на своих ошибках, делать из них выводы и идти дальше.

- Понятно, что после этого матча будет критика в адрес Лантратова. Команда как-то его поддержала в раздевалке?

- Илья – замечательный вратарь, и мы его, конечно, поддержали. Ошибаются все, это нормально. Другое дело – как ты воспримешь эти ошибки, поработаешь над их устранением. По результатам одного матча нельзя опускать руки и сдаваться. Без ошибок не бывает футбола. Это естественно. Любой человек может ошибиться, поэтому не надо зацикливаться на неудачах. Мы идем дальше.

Елена Григорьевская