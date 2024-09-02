Сулейманов рассказал о том, как повлияло на «Локомотив» лидерство в таблице РПЛ

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Краснодара» и посетовал на то, что соперник тянул время.

- Никто не ждал от «Локомотива» крупного поражения в матче с «Краснодаром». Почему случился разгром?

- Плохое случается. При счете 0:3 гости держали мяч, тянули время. Это не дело. Не считаю это нормальным. Хотел бы попросить «Краснодар» больше так не делать.

- Что не получилось у вашей команды?

- Тренерский штаб разберет этот вопрос и донесет до команды.

- Может быть, на команду давило лидерство в турнирной таблице?

- Ни в коем случае. У нас топ-клуб, который всегда будет одним из лидеров. Никакого давления в этом нет.

- Сильно расстроились из-за потери первого места?

- Естественно, это расстраивает. У нас в команде все максималисты. Но что есть, то есть.

- В предыдущем туре «Краснодар» не дал «Динамо» возглавить таблицу, обыграв этого соперника. Вы это учитывали?

- Мы разбирали эту игру, но на нас это не давило в любом случае. Не имело значения, что южане обыграли «Динамо», потому что с нами был другой матч, который начался со счета 0:0.

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Елена Григорьевская