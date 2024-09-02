Семшов прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»

Игорь Семшов объяснил причины крупной победы «Краснодара» над «Локомотивом» в матче седьмого тура Премьер-лиги.

«Краснодар» стал чувствовать ту игру, которая у него была. В начале чемпионата мы говорили, что «быки» действуют не так чётко и теряют очки. Сейчас в двух последних играх всё по-другому», - написал эксперт в своей колонке в издании «Советский спорт».

Семшов отметил, что у «Динамо» и «Локомотива», ранее встречавшихся с «Краснодаром», было немало возможностей избежать плохих результатов в матче с «быками», но, по его мнению, для команды Мурада Мусаева «всё сложилось как можно лучше».

По итогам семи туров "Краснодар" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. От лидера чемпионата, «Зенита», команда отстает на два балла.