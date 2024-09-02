Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»

02 Сентября 2024 • 12:51 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Краснодар

 Игорь Семшов объяснил причины крупной победы «Краснодара» над «Локомотивом» в матче седьмого тура Премьер-лиги.

«Краснодар» стал чувствовать ту игру, которая у него была. В начале чемпионата мы говорили, что «быки» действуют не так чётко и теряют очки. Сейчас в двух последних играх всё по-другому», - написал эксперт в своей колонке в издании «Советский спорт».

Семшов отметил, что у «Динамо» и «Локомотива», ранее встречавшихся с «Краснодаром», было немало возможностей избежать плохих результатов в матче с «быками», но, по его мнению, для команды Мурада Мусаева «всё сложилось как можно лучше». 

По итогам семи туров "Краснодар" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. От лидера чемпионата, «Зенита», команда отстает на два балла. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Семшов Краснодар Динамо Москва Российская Премьер-Лига РПЛ ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Сентября
12:52
Сулейманов рассказал о том, как повлияло на «Локомотив» лидерство в таблице РПЛ
12:51
Семшов прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»
12:36
Шипицин: «Краснодар» додавил бы «Локомотив» и без ошибок Лантратова»
09:00
Новая звезда «Зенита», скандал «Спартака» с пенальти и хандра Тюкавина 2
04:28
​Виктор Са: «Чемпионат с высокой конкуренцией»
01 Сентября
23:26
Мостовой: «Было очевидно, что «Локомотив» проиграет после такой серии» 1
23:00
Мусаев: «От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда»
22:53
Галактионов: «Лучше, чтобы один раз так игра сложилась, чем помногу 0:1, 0:1 и так далее»
22:48
Сперцян: «Одержали достаточно уверенную победу»
22:43
Кордоба - о пенальти: «Нечасто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу»
22:35
Галактионов объяснил замену Батракова в матче с «Краснодаром»
22:04
Из-за них «Локомотив» был разгромлен и потерял лидерство: худшие игроки матча против «Краснодара»
21:50
Впервые в 2024 году «Локомотив» не забил в матче РПЛ
21:45
«Краснодар» разгромил «Локомотив» в Москве, одержал шестую победу подряд и оставил «Зенит» во главе РПЛ 3
21:43
Форвард «Краснодара» Кордоба удалён в матче с «Локомотивом»
21:16
«Краснодар» громит «Локомотив» после гола Кордобы 2
20:38
«Краснодар» с пенальти забил второй гол в ворота «Локомотива»
20:34
Митрюшкин рассказал об адаптации в «Локомотиве»
19:35
Мусаев: «Хочется, чтобы качество игры повысилось, стабильность повысилась»
19:27
Галактионов объяснил перестановку в составе перед матчем с «Краснодаром»
19:16
Ринат Билялетдинов оценил работу Галактионова в «Локомотиве» 1
19:15
«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:36
«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очную битву
17:10
Борис Игнатьев ответил, в каком клубе РПЛ собрана лучшая молодёжь
15:42
Булыкин: Мне нравится, что делает «Локомотив»
14:03
Наумов рассказал, кто победит в матче «Локомотив» - «Краснодар»
12:07
«Локомотив» – «Краснодар»: Ориентировочные стартовые составы на центральный матч тура РПЛ
11:47
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
31 Августа
13:22
Булыкин предположил, какой футбол покажут «Локомотив» и «Краснодар»
12:45
Белоус: «Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу»
11:08
Павлюченко: «Локомотив» и «Краснодар» не определят победителя»
10:20
Милонов: «Дзюба никому не нужен»
09:54
Наумов: «В следующем году «Локомотив» способен побороться за чемпионство»
30 Августа
19:40
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
17:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар чемпионата России — 1 сентября 2024
15:30
Назначен судья на матч «Локомотив» - «Краснодар»
12:45
Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым
29 Августа
18:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Краснодар чемпионата России – 1 сентября 2024
14:37
Сулейманов: Хочу помочь «Локомотиву» закрепиться на первом месте в РПЛ
14:23
Сулейманов рассказал о советах от Дзюбы
14:15
Наумов: «Не дал бы ни одного процента на чемпионство «Локомотива»
10:39
Галактионов ответил на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локомотив»
28 Августа
15:17
Форвард «Краснодара» заявил, что команда могла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
14:38
«Локомотив» открывает таланты»: Губерниев похвалил Галактионова
10:55
Александр Мостовой признался, что его удивил «Локомотив»
26 Августа
17:03
Эштреков рассказал о перспективах «Локомотива» в борьбе за золото РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси В РФС сообщили о договорённости с УЕФА Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Спортивные новости
Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Леклер стал победителем Гран-при Италии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
13:31 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили связывает ошибки Лантратова с Европой
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился о новом трансфере
13:21 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился мнением о матче «Краснодара» и «Локомотива»
13:12 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хотел подписать камерунца Это’О
12:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин отреагировал на неудачную игру Лантратова
12:56 · Россия. Премьер-лига
Ньямси: «Нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча» эксклюзив
12:51 · Россия. Премьер-лига
Семшов прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Медведев высказался о нападающем «Зенита» Сергееве
12:36 · Россия. Премьер-лига
Шипицин: «Краснодар» додавил бы «Локомотив» и без ошибок Лантратова» эксклюзив
12:34 · Россия. Премьер-лига
Сперцян ответил на критику «Краснодара» в начале сезона
12:27 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин объяснил провал «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич может вернуться в РПЛ - назван клуб
12:16 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал лучших тренеров первых 7 туров РПЛ
12:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» предположил, почему в «Зените» мог возникнуть конфликт по теме Соболева эксклюзив
12:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ждёт наказание после матча с «Рубином»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Отставка Адиева произошла неслучайно, это разочарование»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Андреев прокомментировал уход из «Оренбурга»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказался об удалении форварда «Краснодара» Кордобы
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» приняли решение по Андрееву
11:17 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, чем его удивляет «Локомотив»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Ньямси высказался о болельщиках «Локомотива»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Медведев сообщил, когда Соболев начнёт тренироваться в «Зените»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Тормена: «Краснодар» будет бороться за трофеи»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал большую ошибку «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем