Медведев высказался о нападающем «Зенита» Сергееве

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался касательно будущего в клубе нападающего Ивана Сергеева.

«Иван Сергеев - игрок команды «Зенит», и он ездил с ней на выезд. Всё», - цитирует руководителя «РИА Новости Спорт».

Сергеев является футболистом «сине-бело-голубых» с 2022 года. Трансферная стоимость 29-летнего форварда оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Иван провел три матча и не отметился голевыми действиями. По итогам семи туров петербургская команда набрала 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице.