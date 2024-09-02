Шипицин: «Краснодар» додавил бы «Локомотив» и без ошибок Лантратова»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил крупную выездную победу «Краснодара» над московским «Локомотивом» со счётом 3:0.

- Две досадные ошибки Лантратова. Но если так судить, объективно было видно, что «Краснодар» и без них додавил бы «Локомотив», свои два мяча всё равно забил бы. Потому что «Краснодар» был сильнее в данном матче, который «Локомотив» провалил. А «Краснодар» набирает обороты. Хочу поздравить его. Надеюсь, он будет только прибавлять дальше, – сказал Шипицин.

«Краснодар» сравнялся по очкам с «Локомотивом», оба они отстают в таблице РПЛ от лидирующего «Зенита» на два очка.

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