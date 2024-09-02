Сперцян ответил на критику «Краснодара» в начале сезона

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о критике в адрес команды после неудачного начала сезона.

«Не знаю, почему команду критиковали на старте. Но наше дело работать, тренироваться и доказывать на поле. Всегда есть место критике, но мы довольны игрой, которую сейчас показываем», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

В гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» уверенно победил столичный «Локомотив» со счетом 3:0. После этого поединка подопечные Мурада Мусаева набрали 15 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата страны.