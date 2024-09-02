Нигматуллин объяснил провал «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

«Локомотив» неожиданно проиграл «Краснодару». Костяк у «Локо» - молодые ребята, они не могут справиться со свалившейся славой, ответственностью и эйфорией. Всё по итогу превращается в такие результаты», - передает слова эксперта «Чемпионат».