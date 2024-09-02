Нигматуллин объяснил провал «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал крупное поражение «железнодорожников» от «Краснодара» в домашнем матче седьмого тура Премьер-лиги.
«Локомотив» неожиданно проиграл «Краснодару». Костяк у «Локо» - молодые ребята, они не могут справиться со свалившейся славой, ответственностью и эйфорией. Всё по итогу превращается в такие результаты», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Поединок прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился крупным поражением «железнодорожников» со счетом 0:3. После семи туров московская команда с 15 баллами занимает третье место в турнирной таблице.
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