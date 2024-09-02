Игнашевич может вернуться в РПЛ - назван клуб

Грозненский «Ахмат» подыскивает нового главного тренера после отставки Магомеда Адиева. Об уходе российского специалиста было объявлено в воскресенье, 1 сентября.

Согласно информации «Чемпионата», боссы клуба рассматривают кандидатуру бывшего наставника калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича. Ранее СМИ также связывали «Ахмат» с Сергеем Ташуевым, который ранее уже работал с командой.

Грозненская команда набрала всего пять очков в семи турах Российской премьер-лиги. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В последнем поединке «Ахмат» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Акроном» со счетом 0:0.