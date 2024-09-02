Набабкин: «Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ»

Экс-футболист московского ЦСКА Кирилл Набабкин поведал о своих планах на будущее.

«Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ. Конкретных предложений не было этим летом. Интересуют ли меня первая или вторая лиги? Желательно только РПЛ», - передает слова защитника «РБ Спорт».

Напомним, что минувшим летом у опытного футболиста истек срок действия контракта с «армейцами». За московскую команду Кирилл выступал с 2009 года. Набабкин поучаствовал в 324 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. До этого он отметился выступлениями за ФК «Москва».