Наумов назвал лучших тренеров первых 7 туров РПЛ

Бывший президент ФК «Локомотив» Николай Наумов отметил двух главных наставников первого этапа текущего сезона Премьер-лиги.

«Меня очень радует работа Карпина в «Ростове». Несмотря на все провалы, он мне очень нравится. Ведь у него интересный стиль — это выход из обороны через пас, а также игра с помощью мелкого и среднего паса. Футболисты не пожарят, а также не бьют куда попало», — передает его слова «Чемпионат».

Также Наумов отметил «Локомотив» и добавил, что был заранее уверен, что наставнику будет сложно после ухода ведущих футболистов. Экс-функционер считает, что у этой команды все равно большое будущее.

По итогам семи туров «железнодорожники» идут на третьем месте с 15 очками, а команда Валерия Карпина занимает седьмую строчку с 11 очками.