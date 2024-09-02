Экс-игрок «Кубани» предположил, почему в «Зените» мог возникнуть конфликт по теме Соболева

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался про новость о недовольстве некоторых игроков «Зенита» приходом в петербургский клуб из московского «Спартака» нападающего Александра Соболева.

- Прочитал, что типа русскоязычная раздевалка «Зенита» против Соболева. Отчего это может идти? Сергеев там давно в коллективе, а тут кого-берут со стороны, и Сергеев должен уходить. Хотя он неконфликтный – со стороны мы не видели, чтобы он предъявлял, что не играет. Когда Сергееву давали шанс, он играл. Когда получалось, забивал. А с приходом Соболева его собираются убрать из коллектива, отсюда и может быть раздрай какой-то.

- Сергеев играл в основном в Кубке.

- В том-то и дело, что Соболева для какого турнира берут? Для чемпионата? У «Зенита» и так достаточно игроков для Премьер-лиги. Если Соболев будет забивать, ситуация сгладится. А если нет, вопросов будет много. Уход Соболева – хорошо для «Спартака», потому что там он в раздевалке точно был бы токсичен. Он уже не хотел играть за «Спартак» и был настроен на уход оттуда. Тем более Станкович строит команду вокруг себя, объединяет игроков.

- Когда-то Сергеев нередко выходил в основе «Зенита».

- Сколько было таких примеров, что российские футболисты засвечивались в других клубах, но в «Зените» была лотерея – заиграют они или не заиграют. Там реально с тебя требуют результат, плюс ещё легионеры хорошие. Конкуренция сильная в «Зените» – да. Выдерживаешь её – играешь, нет – отправляешься на лавку, – подчеркнул Селин.

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