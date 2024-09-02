«Спартак» ждёт наказание после матча с «Рубином»

Московский «Спартак» будет наказан по итогам поединка седьмого тура чемпионата России с казанским «Рубином». Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«В матче «Спартак» - «Рубин» болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражения. Еще главный тренер Деян Станкович, третье нарушение в сезоне, выходил за пределы техзоны», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «Спартак» одержал минимальную победу над «Рубином» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил полузащитник Эсекьель Барко.

После семи туров «красно-белые» с 14 очками занимают четвертое место в турнирной таблице.