Наумов: «Отставка Адиева произошла неслучайно, это разочарование»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об увольнении Магомеда Адиева с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

«Я ожидал, что «Ахмат» будет выглядеть лучше, отставка Адиева произошла неслучайно. Это разочарование», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

В последней встрече под руководством Адиева грозненский коллектив расписал ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 0:0. После семи туров чемпионата России клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В прессе сообщается, что на место главного тренера «Ахмата» может вернуться Сергей Ташуев.