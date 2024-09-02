Андреев прокомментировал уход из «Оренбурга»

Футбольный функционер Дмитрий Андреев рассказал, как относится к своей отставке с поста спортивного директора «Оренбурга».

«Позитивно! Это не решение клуба, а решение комитета по этике. По-другому нельзя, ведь есть запрет на деятельность в футболе. Я просто не могу работать», - приводит слова Андреева «Чемпионат».

В конце прошлого месца комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей и отстранил от футбольной деятельности спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в сторону судей матча пятого тура Премьер-лиги против «Ростова» (2:3).