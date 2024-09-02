Деменко высказался об удалении форварда «Краснодара» Кордобы

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал удаление центрального форварда команды Джона Кордобы в поединке с московским «Локомотивом».
«Для меня непонятный момент, когда Кордоба удаляется в матче из-за разговоров. Но это эмоции, ведь мы не можем залезть в душу футболиста и понять, что у него творится», - цитирует Деменко «Чемпионат».
Напомним, что поединок «Локомотива» и «Краснодара» состоялся на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0. Благодаря этому успеху «быки» поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.
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