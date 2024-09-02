В «Оренбурге» приняли решение по Андрееву

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин анонсировал отставку спортивного директора клуба Дмитрия Андреева.

«Гендиректор готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба. Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение», - приводит слова президента клуба «Спорт-Экспресс».

В конце августа комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности спортдира «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в сторону арбитров поединка пятого тура Премьер-лиги против «Ростова» (2:3).