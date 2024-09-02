Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал об успехах «Спартака» и перспективах Александра Соболева в питерском клубе.

- «Спартак» производит на вас впечатление команды, которая на длинной дистанции сможет конкурировать с «Зенитом»?

- Пока можно говорить только о прошедших семи турах - первом отрезке чемпионата. «Спартак» симпатичен. Станковичу удалось создать правильную атмосферу в команде, объединить игроков своей идеей. Отсюда такие результаты, такой настрой, такая самоотдача. Его человеческие качества подкупают. Ну и, конечно, сказывается его профессиональный уровень.

- Барко – без всяких оговорок, украшение нашего чемпионата?

- Это игрок, который все время играет и пасует вперед. Его индивидуальные качества создают проблемы соперникам. Его дриблинг ставит защитников в тупик. Аргентинец умеет менять вектор и темп атак. Ну и самое главное – он конкретен в завершающей стадии, результативен. Забивает и отдает.

- «Спартак» не заметит ухода Соболева?

- Игрок должен ставить командные интересы выше личных. Это главное профессиональное требование к футболисту. Соболев его не выполнял, думал прежде всего о себе. Возможно, поэтому до конца и не смог реализовать себя в «Спартаке». А его отношения с тренерами и партнерами привносили в коллектив элементы разложения.

- Он усилит «Зенит»?

- Многие так считают…

- А вы?

- Не уверен. Это вызов для него, но уровень конкуренции в «Зените» очень серьезный. Вы же видели, что аргентинец уже оформил дубль в своем дебютном матче. В общем, нападающие питерской команды точно не уступают по своему уровню Соболеву, а, скорее всего, даже и превосходят его. Так что я пока не уверен, что он там заиграет.

Реклама

Ведь конкуренция заключается не столько в соперничестве с партнерами, сколько в способности самому становиться лучше. Удастся ли это Соболеву? Вопрос… Тут все зависит от подхода. Можно искать проблемы в себе и развиваться, а можно винить во всем тренеров, партнеров, судей.

Однако некоторые считают, что Соболев может стать для «Зенита» новым Дзюбой в хорошем смысле этого слова. Я это комментировать не могу.

- Почему?

- Футбол – это служение! Это не только голы, очки и секунды, но и популяризация через игру самых здоровых человеческих качеств.

Александр Сычев