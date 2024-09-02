Бубнов рассказал, чем его удивляет «Локомотив»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал крупное поражение «Локомотива» в домашнем матче с «Краснодаром» (0:3).
«Краснодар» молодцы, не стали оборонять счёт, забили после перерыва третий. А по «Локомотиву» меня ещё удивляет, что команда так много пропускает. Как лидер может 10 мячей пропустить? У «Зенита» только один», - приводит слова эксперта Sportbox.
После вчерашнего фиаско «железнодорожники» с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Локомотив» отстает от лидирующего «Зенита» на два балла.
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