Бубнов рассказал, чем его удивляет «Локомотив»

«Краснодар» молодцы, не стали оборонять счёт, забили после перерыва третий. А по «Локомотиву» меня ещё удивляет, что команда так много пропускает. Как лидер может 10 мячей пропустить? У «Зенита» только один», - приводит слова эксперта Sportbox.