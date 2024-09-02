Ньямси высказался о болельщиках «Локомотива»

Игрок столичного «Локомотива» Жерзино Ньямси обратился к фанатам команды после домашнего поражения от «Краснодара» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» уступили со счетом 0:3.

«Болельщики всегда с нами. Мы рады их поддержке. Впереди другие игры. Некоторые из нас отправятся в национальную сборную, мы вернёмся сильнее», - передает слова Ньямси «Советский спорт».

После вчерашнего поражения подопечные Михаила Галактионова опустились с первого на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе столичной команды 15 баллов.