Медведев сообщил, когда Соболев начнёт тренироваться в «Зените»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поведал о том, когда новичок команды Александр Соболев приступит к тренировкам с командой.

«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней. Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду», - передает слова руководителя «Р-Спорт».

Соболев присоединился к петербургскому клубу в конце августа. 27-летний экс-форвард «Спартака» подписал с «Зенитом» трехлетний трудовой договор с возможностью продления.

В нынешнем сезоне РПЛ Александр сыграл всего один матч.