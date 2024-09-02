Тормена: «Краснодар» будет бороться за трофеи»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поведал о чемпионских амбициях своего клуба.
«Без сомнения. Мы показали это в прошлом сезоне. Заняли второе место, отстав от «Зенита» на одно очко. Чемпионат только начинается. Многое еще впереди. Мы точно будем бороться за трофеи», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
В поединке седьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на выезде встречался со столичным «Локомотивом». «Быки» одержали крупную победу со счетом 3:0. После этого успеха команда Мурада Мусаева с 15 очками поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ.
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