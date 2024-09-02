Тормена: «Краснодар» будет бороться за трофеи»

«Без сомнения. Мы показали это в прошлом сезоне. Заняли второе место, отстав от «Зенита» на одно очко. Чемпионат только начинается. Многое еще впереди. Мы точно будем бороться за трофеи», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».