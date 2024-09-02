Наумов назвал большую ошибку «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о крупном поражении «железнодорожников» от «Краснодара» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.
«Беда пришла, откуда не ждали. Две грубейшие ошибки, и игра сделана. «Локо» понесся вперед, оголил тылы. И стало понятно, что будет третий, а мог быть и еще и четвертый. И это большая ошибка команды», - передает слова Наумова «РБ Спорт».
Напомним, что поединок прошел на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился поражением «Локомотива» со счетом 0:3. После этой неудачи команда Галактионова опустилась на третье место.
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