Наумов назвал большую ошибку «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

«Беда пришла, откуда не ждали. Две грубейшие ошибки, и игра сделана. «Локо» понесся вперед, оголил тылы. И стало понятно, что будет третий, а мог быть и еще и четвертый. И это большая ошибка команды», - передает слова Наумова «РБ Спорт».