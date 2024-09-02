Стрепетов: «Зенит» вернулся на своё законное место»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с журналистами высказался о лидерстве подопечных Сергея Семака в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Петербуржцы вернулись на свое законное место. Эта победа над «Пари НН» очень важна для команды. Видно было, что «Зенит» приехал туда за победой. Сыграли надежно в защите, похвалю Барриоса», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» крупно победил «Пари НН» на выезде со счетом 3:0.

После семи туров команда Сергея Семака набрала 17 баллов и находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ.