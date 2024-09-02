Дзюба прокомментировал переход Соболева в «Зенит»

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Артём Дзюба коротко высказался о нашумевшем переходе центрфорварда Александра Соболева из «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Что думаю о переходе Соболева в «Зенит»? Мне все равно», - передает слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

О трансфере Соболева в петербургский коллектив было объявлено в конце августа. 27-летний нападающий заключил трудовое соглашение на три года с возможностью продления на один сезон.

В текущем розыгрыше чемпионата России форвард провел всего одну встречу, не отметившись результативными действиями.