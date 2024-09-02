Ещенко: «Николичу нужно дать время в ЦСКА»

Бывший российский защитник Андрей Ещенко, известный по выступлениям за московский «Спартак», оценил игру столичного ЦСКА в новом розыгрыше Премьер-лиги.
«Руководство и берёт всех тренеров под свою схему, свою систему и своё видение. Николич пока не предложил ничего нового? Ему надо дать время», - передает слова Ещенко Metaratings.ru.
В поединке седьмого тура чемпионата России «армейцы» на выезде встречались с подмосковными «Химками». Подопечные Николича отпраздновали победу со счетом 2:0. После семи туров чемпионата России ЦСКА набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
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