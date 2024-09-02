Булыкин назвал урок, который «Спартак» получил от «Рубина»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о домашнем матче московского «Спартака» с казанским «Рубином» в рамках седьмого тура РПЛ. «Красно-белые» выиграли в меньшинстве со счетом 1:0. Гол с пенальти забил полузащитник Эсекьель Барко.

«Спартак» думал, что набрал хороший ход и может всех обыгрывать, но он получил урок: не все так легко. «Рубин» хорошо себя проявлял в прошлом сезоне, и в этом - грозная сила, их просто так не обыграть», - приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Благодаря домашнему успеху спартаковцы набрали 14 баллов и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на три очка.