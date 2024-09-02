Ньямси: «Локомотив» потерпел тяжёлое поражение»

Защитник столичного «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о крупном домашнем поражении от «Краснодара» в поединке седьмого тура чемпионата России. «Железнодорожники» уступили со счетом 0:3.

«Это тяжёлое поражение, которое сложно принять. Но я думаю, что мы должны учиться на таких матчах. Мы должны держать голову высоко, впереди много матчей. Будем учиться на ошибках», - передает слова футболиста «Советский спорт».

После вчерашнего поражения «Локомотив» лишился лидерства в чемпионате России. Московская команда с 15 баллами находится на третьей строчке в турнирной таблице.