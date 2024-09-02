Агкацев: «Краснодар» каждый сезон претендует на золото»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий по поводу амбиций своей команды в чемпионской гонке нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Краснодар» каждый сезон претендует на золото. В этом сезоне также: будем бороться за самые высокие места. Наверное, прошлогодний опыт поможет. Любой опыт полезный всегда», - передает слова голкипера «Чемпионат».

В поединке седьмого тура чемпионата России краснодарский коллектив на выезде крупно обыграл «Локомотив» со счетом 3:0. После семи туров Премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева набрали 15 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.