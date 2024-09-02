Булатов: «Спартаку» надо усилить четыре-пять позиций»

«Спартаку» нужен опорник уровня Фернандо или Барко. Нужен второй нападающий на замену Угальде. Ещё нужен центральный защитник в пару к Бабичу. Надо усилить четыре-пять позиций», - передает слова Булатова Metaratings.ru.