Булатов: «Спартаку» надо усилить четыре-пять позиций»

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о нынешнем составе «красно-белых».
«Спартаку» нужен опорник уровня Фернандо или Барко. Нужен второй нападающий на замену Угальде. Ещё нужен центральный защитник в пару к Бабичу. Надо усилить четыре-пять позиций», - передает слова Булатова Metaratings.ru.
В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал казанский «Рубин». «Красно-белые» вдесятером вырвали победу со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.
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