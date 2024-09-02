Журавель назвал самую слабую команду РПЛ

Футбольный комментатор Тимур Журавель рассказал, какую команду считает слабейшей в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«В матче «Ростова» и «Факела» я увидел эксклюзивный прикол: самую слабую команду лиги против самой стильной. «Факел» никакой игры найти не может, как ни переставляет тренеров и игроков», - написал Журавель в социальных сетях.
Напомним, что поединок седьмого тура между «Факелом» и «Ростовом» завершился крупным поражением воронежского клуба со счетом 1:4. После этого матча «Факел» находится на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
Бан пользователя