Тормена высказался о победе «Краснодара» над «Локомотивом»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над «Локомотивом» в рамках седьмого тура Премьер-лиги. «Быки» выиграли в Москве со счетом 3:0.

«Только положительные эмоции, что идём без поражений. Для нас было важно победить такого сложного соперника, как «Локомотив». Надо наслаждаться этим моментом», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После этого успеха подопечные Мурада Мусаева набрали 15 баллов и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.